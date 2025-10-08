La modelo y exchica reality Tepha Loza conmovió a sus seguidores al anunciar la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann, mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, donde compartió un mensaje cargado de amor, fe y resiliencia.

“No fue un adiós, fue un ‘te espero en el cielo’”, expresó Loza en una de las frases más sentidas del mensaje, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el video, la pareja aparece unida y visiblemente conmovida. A través de imágenes y palabras, Tepha describió el embarazo como “una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma”, destacando la ilusión que vivieron y el profundo vacío que deja su partida.

“Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe. Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma, y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón”, escribió la modelo en la publicación original.

Loza también dedicó unas palabras de agradecimiento a su pareja, con quien atraviesa este proceso de duelo.

“Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros. En medio del silencio, seguimos creyendo en ti. En medio del dolor, seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante”, expresó.

La modelo cerró su mensaje con una reflexión sobre el amor y la esperanza:

“Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe… porque todo lo que nace del amor, nunca muere”.

El mensaje de Tepha Loza generó una ola de apoyo entre sus seguidores y figuras del entretenimiento, quienes destacaron su valentía al compartir una experiencia tan íntima y dolorosa. La publicación abrió además una conversación en redes sobre la importancia de hablar del duelo gestacional y acompañar estos procesos con empatía.