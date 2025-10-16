La espera terminó para los fanáticos peruanos del pop y el rock alternativo: la legendaria banda sueca The Cardigans llegará por primera vez al Perú para ofrecer un único e imperdible concierto el 12 de febrero de 2026 en el Duomo Costa 21 (San Miguel). Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket, con descuentos especiales para clientes Interbank.

El espectáculo promete un repaso por los grandes éxitos de su trayectoria, entre ellos “Lovefool”, “My Favourite Game”, “Erase/Rewind”, “Been It” y “For What It’s Worth”, temas que marcaron a toda una generación y consolidaron a la agrupación como una de las más influyentes del pop alternativo de los años noventa.

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú para 2026. (Foto: Instagram)

De Suecia al mundo: tres décadas de legado musical

Formados en 1992 en la ciudad de Jönköping (Suecia), The Cardigans está integrada por Nina Persson (voz), Peter Svensson (guitarra), Magnus Sveningsson (bajo), Bengt Lagerberg (batería) y Lars-Olof Johansson (teclados).Con una carrera que combina indie pop, rock alternativo y electrónica, la banda ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo y su música ha sido parte de emblemáticas películas y series de televisión.

Su debut discográfico llegó con Emmerdale (1994), seguido por Life (1995), pero el reconocimiento global llegó con First Band on the Moon (1996). De este álbum surgió “Lovefool”, un himno internacional que alcanzó los primeros lugares en listas de todo el mundo tras su inclusión en la película Romeo + Juliet de Baz Luhrmann.

Posteriormente, el grupo mostró una evolución sonora con Gran Turismo (1998), un trabajo de matices más oscuros y electrónicos que produjo éxitos como “My Favourite Game” y “Erase/Rewind”, demostrando su versatilidad artística.

Una cita esperada por los fans

El concierto en Lima forma parte del tour internacional de la banda, que coincide con la publicación de su nuevo recopilatorio “The Rest of the Best”, un homenaje a más de tres décadas de trayectoria musical.

El evento es apto para mayores de 10 años acompañados por un adulto familiar directo.

Entradas y precios

Disponibles en Teleticket:

VIP (Precio regular): S/ 349

S/ 349 General (Precio regular): S/ 199

S/ 199 CONADIS: S/ 279.20

Descuentos Interbank:

🔹 20% de descuento del 13/10 al 14/12 o hasta agotar stock.

🔹 15% de descuento del 15/12 al 12/02 o hasta agotar stock.

Con este debut en suelo peruano, The Cardigans promete una noche cargada de nostalgia, energía y melodías inolvidables que marcaron la historia del pop alternativo.