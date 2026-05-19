The Strokes confirmó una nueva fecha en Sudamérica como parte de su gira mundial 2026 y anunció su regreso a Lima para el próximo 20 de noviembre.

La banda estadounidense se presentará en el Estadio Universidad San Marcos en un concierto que forma parte de la promoción de su nuevo álbum “Reality Awaits”.

Preventa iniciará el 20 de mayo

La preventa exclusiva de entradas comenzará el miércoles 20 de mayo a las 10:00 a.m. y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar stock.

Los clientes BBVA podrán acceder a un 15% de descuento durante esta etapa.

La venta general arrancará el viernes 22 de mayo desde las 10:00 a.m. o inmediatamente después de agotarse la preventa.

Lima forma parte de la gira mundial

Además de Lima, la gira incluirá presentaciones en Ciudad de México, Bogotá, Londres, París, Ámsterdam, Berlín y Tokio, entre otras ciudades.

The Strokes también participará en festivales internacionales como Bonnaroo, Outside Lands, Summer Sonic y Primavera Sound.

“Reality Awaits” será lanzado este verano

La agrupación anunció que “Reality Awaits”, su séptimo álbum de estudio, será publicado este verano a través de Cult Records y RCA Records.

El disco fue grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin y representa el primer material inédito de la banda desde “The New Abnormal”, lanzado en 2020.

Recientemente, The Strokes estrenó el sencillo “Falling out of Love”, luego del lanzamiento de “Going Shopping” en abril.

Una de las bandas más influyentes del rock alternativo

The Strokes se formó en Nueva York y debutó en 2001, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock alternativo contemporáneo.

Su discografía ha sido considerada referente para toda una generación y mantiene una amplia base de seguidores en América Latina y Europa.