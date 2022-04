Judith Bustos, más conocida internacionalmente como la Tigresa del Oriente, fue reconocida por el Congreso de la República por el Día de la Mujer pero, en una entrevista a un medio loca, pidió que el próximo reconocimiento sea monetario.

“Agradezco al Congreso que me hizo un reconocimiento por mi trayectoria artística, ahora espero un chequecito, porque he llevado la cultura peruana musical a otro lado del mundo. Creo que merezco algo más, ojalá algún día se dé. Nadie pone un himno nacional en Israel”, contó a El Popular.

Tigresa del Oriente fue operada para quitarse implantes mamarios por dolores en la espalda

La Tigresa del Oriente, contó que fue sometida a una operación para que le retiren los implantes mamarios porque tenía dolores en su espalda y le estaban ocasionando problemas en su salud.

“Yo me puse implantes hace 5 a 6 años. Cuando hablé con el doctor le dije que pusiera el implante que consideraba un tamaño adecuado para mí, para mi tamaño y peso, porque era el especialista. Al final me puso un implante muy grande y me dijo que después de un tiempo podíamos cambiarlos”, dijo en entrevista con el diario Trome.

Según la cantante peruana, no los llegó a cambiar porque el doctor que la operó se mudó y hasta el momento no conoce en dónde queda su consultorio. Se quedó con las prótesis por más tiempo de lo debido y esto le generó complicaciones.

“Con el tiempo comenzó a dolerme demasiado la espalda, no podía hacer mi vida normal. Los médicos me tomaron radiografías, ecografías y me dijeron que era por el peso de los implantes y que tenía que quitármelos”, manifestó en el mencionado medio.

