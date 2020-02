Redrogrio González “Peluchín”, el exconductor de “Válgame Dios”, dio a conocer su situación legal en un reciente video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde da cuenta que fue denunciado por Tilsa Lozano.

El comentarista de espectáculos se grabó así mismo para leer la carta notarial que llegó a su domicilio el lunes 17 de febrero.

“¡Rodriguistas paren todo por favor! Acabo de llegar a mi casa y esto les tengo que contar. En resumidas cuentas, Tilsa Marcela Lozano Sibila ha solicitado garantías personales porque dice que desde hace algún tiempo el denunciado Rodrigo González Lupis viene acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social", leyó González en un inicio.

"Hechos que alteran mi calidad de persona y no solo el desempeño natural de mi vida cotidiana, mi paz y mi tranquilidad, sino la de mis hijos, mi familia y de todas las personas que trabajan para mí”, continuó.

En otro momento de su video, la expersonalidad de Latina recalcó que Tilsa es quien miente al público a través de sus redes sociales. “Ahora ella dice que no puede vivir tranquila porque con mi plataforma de entretenimiento opino libremente. ¿En qué le he difamado? Acaso ella no le ha mentido a la gente y no ha usado la influencia que ella puede tener en cierto grupo de personas para vender productos con información fraudulenta”, sentenció.

Es importante mencionar que Rodrigo González puso al descubierto que Tilsa Lozano ofrecía productos en redes sociales con publicidad engañosa, hasta el punto que la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) tuvo que intervenir.

Tilsa Lozano denuncia a Rodrigo González. (Video: ATV)