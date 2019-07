Tilsa Lozano llora en vivo al revelar el motivo de su renuncia a 'En exclusiva' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Después de haber estado ausente por varios días, Tilsa Lozano reapareció en el programa 'En exclusiva' y reveló el motivo de su renuncia a la conducción del programa de espectáculos.

"Saben que me ausenté dos semanas, fue por un tema de salud. Yo no escondo las cosas, tuve un cuadro de estrés severo, un estrés que me llevó a tener muchos dolores en el cuerpo y esto se debía a que soy mamá, y ser mamá y trabajar es difícil. (...) Hay momentos de la vida en que una siente ese cargo de conciencia o culpabilidad por no poder pasar todo el tiempo que quieres pasar con tus hijos", comentó la ex 'Vengadora' con la voz entrecortada.

Tilsa Lozano no pudo evitar quebrarse al agradecer a cada miembro de su producción por la oportunidad que le dieron como conductora y reiteró que su salida se debe a que prefiere estar más tiempo con sus pequeños hijos.

"A veces una tiene que elegir entre estar en un programa diario y poder pasar un poco más de tiempo con sus hijos. A mí me encanta la televisión, me gusta lo que hago y amo a mi equipo de trabajo... Para mí es difícil porque se vuelve una familia... Y sí se puede tener amigos en la televisión, es mentira cuando te dicen que no, solamente puedo decirles gracias", agregó entre lágrimas Tilsa Lozano.