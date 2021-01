Tras mostrar presuntos síntomas del nuevo coronavirus, Tilsa Lozano contó a sus seguidores que se sometió a una prueba molecular para descartar que esté contagiada de COVID-19, por lo que estará aislada mientras espera los resultados.

A través de sus historias de Instagram, la ex ‘Vengadora’ mostró que se sometió a una prueba rápida y a una prueba antígena. Ambas resultaron negativas para COVID-19; sin embargo, también decidió someterse a la prueba de hisopado.

“Me van a hacer el hisopado para descartar por las tres vías que no tengo nada”, comentó Tilsa Lozano en su red social.

Tilsa Lozano espera resultados de prueba COVID-19

“Ya me hice las tres pruebas (…) Mañana van a tener el resultado de la molecular, mientras tanto estoy aislada por cualquier motivo, hay que tener precaución. Estoy aislada hasta tener mis resultados de mañana”, contó Tilsa Lozano.

Como se sabe, Tilsa Lozano denunció en la mañana que una clínica no le quiso brindar atención, debido a los presuntos síntomas de COVID-19 que mostraba.

“Hola bueno les cuento que estoy aquí en la Clínica Delgado, en emergencia. No me quieren tomar la temperatura, no me quieren atender, dicen que como me duele la cabeza entonces tengo que esperar dos horas para ver si me atienden porque puedo tener COVID-19″, indicó en sus redes sociales.

