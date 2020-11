La cantante argentina Tini Stoessel confesó a Francisca Aronsson que su amor platónico cuando tenía 12 años era el cantante canadiense Justin Bieber.

Así lo dijo en una divertida entrevista que realizó la actriz peruana para sus redes sociales, donde también le preguntó acerca de su último tema grabado al lado del exitoso cantante español Alejandro Sanz, ‘Un beso en Madrid’.

“Yo me acuerdo que de chiquita mi amor platónico era Justin Bieber, era un poco más chica que vos, tipo a los 12 años, lo amaba con todo mi corazón. Ahora no sé si tengo (una amor platónico) así de la forma que él lo era. Ahora es más admiración. No sé si podría decir alguno, creo que Harry Styles es el amor platónico de todo el mundo”, señaló entre risas Tini Stoessel.

También habló de lo que significa para ella la letra del tema ‘Un beso en Madrid’ a la que calificó como una canción genuina.

“Un beso en Madrid, más allá de que la letra es un poco triste, lo que quise transmitir es las ganas de volver a enamorarse. Es esas canciones que te llegan al corazón y te conectan a un sentimiento genuino, real que te vuelves un poco nene enamorándote por primera vez. Es una canción genuina”, dijo la cantautora.

Tini Stoessel señaló que Alejandro Sanz fue siempre un referente para ella en la música y que cuando la llamaron para ser la co-couch de él en el reality de canto ‘La Voz’ se emocionó mucho y allí nacieron sus ganas de grabar con él hasta que lo logró.

