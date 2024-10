Inició su carrera musical siendo casi un adolescente junto a Héctor El Father, etapa que duró cinco años, y tras esa exitosa experiencia, Tito El Bambino decidió lanzarse como solista, faceta que lo mantiene vigente hasta hoy. “Hoy confundimos un golpe de suerte, con tener éxito, y yo pienso que el éxito no se gana de la noche a la mañana, porque si se gana de la noche a la mañana desaparece. El éxito se gana trabajando día tras día, a veces con tropiezos, pero hay que levantarse”, dice el cantante, que será una de las estrellas del Reggaetón Lima Festival este 31 de octubre en el Estadio Nacional. El artista estará junto a Nicky Jam, Yandel, Ivy Queen, Arcángel, De la Guetto, entre otras figuras del género.

Hoy vivimos con tanta prisa que la industria exige a los cantantes lanzar temas casi cada mes.

No estoy de acuerdo con eso, porque esa rutina realmente se convierte en una moda que sin querer queriendo, confunde al público. Es que si no sacas una canción cada cierto día, la gente piensa que estás en nada, entonces, es el mensaje que se le envía a los nuevos exponentes de la música. Cuando yo te exijo, saca un tema cada 15 días, no se puede lograr tener un éxito mundial.

Con esa exigencia se pueden perder muchas carreras.

Se pierde tiempo, se pierde la consistencia en crearle responsabilidad al artista en ponerse a trabajar en un tema, porque es como si te pones a batear y puedes tener un strike, puedes tener un “jonrón”, pero siempre lo importante es llegar a la base. Cuando no le explicas eso a las nuevas generaciones, el día en que se les complica o les da depresión, se sienten mal porque no le explicaron que parte del éxito, es también en algún momento de la vida, fracasar.

Tú entendiste la lección porque te has mantenido vigente en la carrera musical. Yo entendí que si el sueño es tuyo, y puede ser dirigido por alguien que tenga la capacidad para que lo lleve al otro nivel, tiene que seguir siendo tu sueño. El problema es que cuando tú tienes una dirección y la pones en manos de otro, deja de ser tu dirección, es una dirección compartida. Cuando nosotros como artistas creemos en algo, tenemos que estar claros que hay dos resultados, o tienes el éxito o no te va tan bien como esperabas, pero siempre habrá una segunda oportunidad.

Has grabado duetos con cantantes de diversos géneros, acabas de lanzar “Dónde estás” un tema con Silvestre Dangond.

Y lo hago por amor a la música, soy una persona que cuando entra al estudio es como si fuera un nene y Silvestre es igual, con él nunca hubo prisa para salir del estudio. En un artista, ese furor, esa emoción, todo eso tiene que seguir continuando, esa es la pasión, que aunque pasan los años seguimos llegando al corazón de la gente. Hay que trabajar como si no tuviéramos nada y si empiezas a creerte, pierdes lo que realmente Dios tiene para ti.

¿Llegó un momento en el qué por la fama se te subieron los humos? A veces llega un momento en el que tienes tanto, piensas que eso lo resuelve todo, y no es así. La vida es no olvidar de dónde uno viene, identificar cuáles son tus raíces, identificar cuál es tu propósito en la vida, y en este caso, yo he aprendido que mi propósito es lanzar música que sane corazones, que lleve alegría al mundo.

Hablando de la música urbana, muchos apostaban que no duraría mucho, que solo sería una moda..

Sigue porque hay jóvenes que están dispuestos a pagar el precio, a preparar música que aunque la critiquen, sea innovadora, y eso es lo que hacen los grandes artistas. Hay talentos que hacen música sin importar seguir una norma, y eso es lo importante porque para eso es el arte, no está mal en algún momento seguir a quien admiras, pero en algún momento tienes que desarrollar tu propia esencia para poder decir, soy un artista.

Las críticas al género de algunos de tus colegas, es mejor no tomarlas en cuenta....

Pienso que hay artistas que aun teniendo el privilegio que yo tengo, escogieron criticar, señalar, oprimir, en vez de decir sabes qué, en mi buen momento yo no hacía eso, pero lo respeto. Ahora como no les va bien, pues la única forma de llamar la atención es criticando sin sustento, solo por el prejuicio, entonces a mí eso me da risa.