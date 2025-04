Alejandra Baigorria fue consultada por la Chola Chabuca sobre lo que le diría a sus exparejas antes de su boda con Said Palao. La rubia dijo que si se hubiera casado con uno de ellos, habría sido “un desastre”.

“ Gracias, porque si no hubiera pasado todo lo que pasé, hubiera cometido el peor error de mi vida, casarme o tener un hijo con alguno de ellos y habría sido un desastre ”, manifestó en el programa “Esta Noche”.

La popular “Gringa de Gamarra” dijo que muchos la juzgaron por aplazar su matrimonio, no obstante, asegura que lo hizo porque quería tomar una buena decisión.

“ Mucha gente me criticó, diciéndome que se me iba a pasar el tren, que ya tienes 36 años. Prefiero hacerlo con el correcto, que haberlo hecho con el incorrecto ”, manifestó.

Posteriormente, la empresaria reveló el valioso consejo que le dio su madre antes de casarse.

“ Hay ex que no han sido de lo peor, pero otros sí, así que aprendí en el camino y lo más importante fue lo que mi mamá me dijo: ‘No te embaraces ni te cases si no estás segura que esa persona es la correcta’ ”, sostuvo.