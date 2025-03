Christian Cueva protagonizó un tenso enfrentamiento con Rodrigo González en Amor y Fuego. Visiblemente alterado, el futbolista cuestionó al programa por criticarlo sin, según él, preocuparse por su vida personal.

“Si te digo que me ha pasado esto, esto, esto, ¿me vas a creer a mí y lo vas a sacar? (...) ¿En algún momento ustedes se preocuparon por eso (por si visita a sus hijos)? Ustedes preguntan lo que se les da la gana”, reclamó en plena transmisión.

En su arrebato, Cueva también desafió a Peluchín y comparó sus trayectorias:

“¿Tú has hecho algo por el país? ¿Por qué me criticas? ¿Has hecho algo con tu talento? Con mi talento di alegrías a mi país y tú quién eres para señalarme. Estoy cansado que me criticas porque tienes un micro”, exclamó.

Christian Cueva pierde los papeles y estalla en vivo contra Gigi Mitre: “Eres tan ligera para hablar”

Christian Cueva protagonizó un tenso enfrentamiento en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre. El futbolista, visiblemente alterado, arremetió contra los conductores de Amor y Fuego, acusándolos de denigrarlo con sus comentarios.

El conflicto se intensificó cuando Gigi Mitre le recordó las declaraciones de Pamela Franco y lo calificó como su amante, lo que desató la furia de Cueva. “¿Amante? ¿Amante? Eres tan ligera para hablar (...) ¿Tú fuiste de mi colchón entonces?”, respondió indignado.

Ante la situación, Rodrigo González tuvo que intervenir, exigiéndole al futbolista que bajara el tono y respetara a su compañera. “Primero baja el volumen y habla con respeto a una mujer que está aquí y a mí que no te lo estamos faltando”, le advirtió Peluchín.