Las revelaciones de Macarena Vélez en “El Valor de la Verdad” sorprendieron a muchos. Ahora, Beto Ortiz reveló que Juan Ichazo, aún esposo de Johana Cubillas, le reclamó a la excombatiente en los cortes comerciales.

“ Cada vez que parábamos de grabar, éste (Ichazo) se acercaba a (Macarena Vélez) a reclamarle cosas. ‘¿Por qué has dicho esto, lo otro?’, le decía” y “Fue a reclamarle cosas, a reprocharle que ‘qué has dicho y no sé qué’ ”, declaró el periodista a Infobae.

Respecto a la madre de Macarena Vélez, Ortiz dijo que la veía muy desolada. “ Pienso que ella no sabía ni la cuarta parte de las cosas que dijo Macarena, y eso te demuestra que la familia no se comunica ”, expresó.

Macarena Vélez revela que regaló cadena de S/8 mil a Said Palao

Macarena Vélez sorprendió al revelar nuevos detalles sobre su relación pasada con Said Palao, actual pareja de Alejandra Baigorria. Durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’ que se emite en Panamericana TV, la exchica reality aclaró el origen de la cadena de oro que aún utiliza y que fue obsequiada por Palao en una etapa donde ambos mantenían una relación sentimental.

Según explicó, fue ella quien tomó la iniciativa de regalarle a Said una cadena personalizada por su cumpleaños, cuyo valor ascendía a los 8 mil soles. Este gesto habría motivado que él, en su momento, también decidiera retribuirle con un obsequio similar.

“En ese momento estábamos todo bien y dije ok, le di su regalo. La mandé a hacer con el dije que él quería. Me preguntó ‘¿qué quieres por tu cumpleaños?’ y le dije que yo quería mi cadena de oro”, relató Macarena, detallando que ella misma eligió el diseño del dije: un corazón con alas de ángel.

La modelo aclaró que, si bien aún usa la cadena en ciertas ocasiones, no lo hace por sentimientos hacia el prometido de Baigorria, sino simplemente porque le gusta el accesorio. “De vez en cuando lo uso porque me encanta. No era por nada en específico”, aseguró.