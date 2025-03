Christian Cueva reaccionó con furia contra el programa América Hoy luego de que emitieran un informe donde Pamela López reveló que él estaba solicitando los videos de seguridad del departamento donde viven sus hijos.

Cueva intentó comunicarse en vivo con el programa; sin embargo, la transmisión ya había finalizado, lo que desató su enojo con la reportera.

“He visto la nota de la mamá de mis hijos (...) Escúchame, yo voy hablar en vivo, si quieren que yo hable, yo hablaré en vivo ahora y corto nomas. A mí está huev... ¿ya? Discúlpame que te hable así, pero ustedes ya son malditos, son malos con estas cosas", expresó con furia Christian Cueva a la rpeortera del programa conducido por Janet Barboza.

El futbolista también anunció que procederá legalmente contra el programa y el canal por considerar que están dañando su imagen.

“Se están pasando conmigo y si tengo que denunciarlos los voy a denunciar, esto no se va quedar así (...) Con un tema legal voy a actuar contra la persona que está sacando estas cosas y contra tu canal (...) Yo no sé qué intenciones tienen contra mí. Eso es un delito porque estás mal informado y me hacen un daño psicológico” , afirmó.

Christian Cueva se disgustó por emisión de palabras de Pamela López