Pamela Franco dio detalles de su relación con Christian Cueva y reveló que se enamoró de él por su personalidad y no su apariencia.

“ Cueva es una persona que tiene mucha energía y química conmigo. Nos conectamos bien y tenemos muchas cosas en común. Venimos desde abajo, nuestras familias se conocen de toda una vida y hay un montón de cosas en que nos parecemos ”, sostuvo la cumbiambera en el podcast “Ouke”.

La cantante resaltó la personalidad del futbolista, pues un factor importante en su relación.

“ Además, es recontra chistoso y a las mujeres nos gusta que nos hagan reír. No es el físico, es más allá ”, añadió.

Además, Franco contó una anécdota sobre la participación del popular “Aladino” en el videoclip de su canción “Escándalo”.

“ Lo contraté. Gratis no fue. A mí todos me dicen su ‘bolito’, me pasó su número de cuenta, todo está facturado, tiene que trabajar ”, manifestó entre risas.