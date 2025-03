Tras la sorpresiva salida de Giacomo Bocchi de “El Gran Chef Famosos”, el reconocido cocinero reveló detalles de su despido del programa.

Según Bocchio, Latina le informó que buscaban “nuevas propuestas” y no le dieron un motivo en específico.

“ Yo no sé, realmente no lo sé, a mí no me han dado explicaciones, solo hablé con el señor Pereira (gerente de Programación y Contenidos de Latina) y me dijo simplemente que estaban buscando nuevas propuestas, esas fueron sus palabras textuales. En ese mismo momento le dije que les deseaba lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom porque sino hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto ”, declaró en una entrevista con Gisela Valcárcel.

Aunque lo despidieron por Zoom, el chef confesó que sí volvería al espacio de Latina, pues gracias a dicho espacio se está expandiendo la gastronomía peruana. Además, de que contribuirá con la generación de empleo.

“ Volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras persona ”, expresó.

Giacomo Bocchio se despide de ‘El Gran Chef’: “No estaré en la siguiente temporada”

El chef Giacomo Bocchio sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida del reality de cocina El Gran Chef Famosos, transmitido por Latina.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el jurado del programa reveló que su salida no fue una decisión propia, sino del canal.

“Me han preguntado muchísimo si voy a seguir en El Gran Chef y la respuesta es NO. No voy a estar en El Gran Chef en la siguiente temporada, es una decisión que ha tomado el canal, están apostando por algo diferente”, comentó Bocchio.

A pesar de su salida, el chef expresó sus mejores deseos para el programa. “Les deseo lo mejor, deseo que al Gran Chef le vaya muy bien, que siga enseñando, siga compartiendo conocimientos”, agregó.

Asimismo, Bocchio agradeció a los seguidores del reality por su apoyo a lo largo de las temporadas en las que formó parte del jurado.

“Espero haber podido ser de mucha ayuda, de mucha utilidad a las personas que han visto El Gran Chef a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve y creo que se ha podido compartir bastante conocimiento gastronómico”, concluyó.