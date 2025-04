Said Palao admitió que antes de conocer a Alejandra Baigorria no quería casarse, así lo reveló durante el programa “Esta Noche” de la Chola Chabuca.

“ En un principio no era mi sueño. Yo soy un poco más joven que Ale y tenía un ideal de tener una pareja, de formar una familia. Yo sentía en un principio que no era necesario casarse para ser feliz y formar una familia ”, expresó el chico reality.

No obstante, Said afirmó que cambió de parecer cuando iba consolidando su relación con la empresaria.

“ Conociendo a Ale, me puso en un principio las cosas claras y le dije que nos conozcamos y si las cosas iban bien, nos íbamos a encaminar a eso ”, manifestó.

Posteriormente, Said Palao dijo estar completamente seguro de casarse con la “Gringa de Gamarra” tras conocer las cualidades y virtudes de su novia.

“ Dentro de la relación, conociéndola, amándola como persona y como pareja, me di cuenta que era la persona con la que me quería casar y me hice parte de su sueño y se hizo parte de nuestro sueño. Si hoy día yo me caso con ella es porque yo quiero casarme con ella. Aquí nadie te obliga ”, finalizó.