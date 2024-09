Tomás Angulo reveló que no volverá a hablar de Magaly Medina, pues el juicio será llevado por sus abogados. Como se recuerda, el terapeuta anunció una demanda contra la periodista tras su polémica pelea en vivo.

En una transmisión, Angulo aclaró que no tiene la necesidad de colgarse de la ‘Urraca’, ya que tiene una carrera de 20 años.

“ Yo no me voy a colgar de Magaly (...) Yo soy lo que soy por mí, yo tengo 20 años en la TV, no me considero divo. El juicio va seguir, la demanda va seguir y no vuelvo hablar de esa señora. Para mí, terminó esa amistad ”, sostuvo.

Magaly Medina demandará a Tomás Angulo por exponer sus fotos en redes

En la última edición de su programa, Magaly Medina respondió a las imágenes que Tomás Angulo publicó en sus redes sociales, en las que el psicólogo intenta mostrar que la conductora disfrutó y promocionó sus espectáculos, a pesar de sus críticas negativas hacia ellos.

“Creo que el doctor Angulo está rebasando todos los límites, el uso indiscriminado de mi imagen en su show, en sus redes sociales, es algo que estoy trasladando a mis abogados encargados de mis derechos de autor, porque yo le he dado autorización”, expresó Tomás Angulo.

Magaly también explicó que las veces que promocionó los shows y libros de Tomás Angulo fue porque él se lo pidió como un favor.

“Acá se le ha hecho el favor de promocionar todos sus shows, sin verlos siquiera. Sus libros, todos los que me traía acá, me hacía grabar un videito para promocionarlo, sin leerlo. Nunca he leído un libro suyo, pero lo hacía como un favor, como una deferencia que tengo con muchos de los profesionales que vienen acá”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR