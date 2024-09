En la última edición de su programa, Magaly Medina respondió a las imágenes que Tomás Angulo publicó en sus redes sociales, en las que el psicólogo intenta mostrar que la conductora disfrutó y promocionó sus espectáculos, a pesar de sus críticas negativas hacia ellos.

“Creo que el doctor Angulo está rebasando todos los límites, el uso indiscriminado de mi imagen en su show, en sus redes sociales, es algo que estoy trasladando a mis abogados encargados de mis derechos de autor, porque yo le he dado autorización”, expresó Tomás Angulo.

Magaly también explicó que las veces que promocionó los shows y libros de Tomás Angulo fue porque él se lo pidió como un favor.

“Acá se le ha hecho el favor de promocionar todos sus shows, sin verlos siquiera. Sus libros, todos los que me traía acá, me hacía grabar un videito para promocionarlo, sin leerlo. Nunca he leído un libro suyo, pero lo hacía como un favor, como una deferencia que tengo con muchos de los profesionales que vienen acá”, finalizó.

Colegio de Psicólogos del Perú desmiente respaldo a Tomás Angulo tras conflicto con Magaly: está inhabilitado

El Colegio de Psicólogos del Perú rechazó categóricamente un comunicado que supuestamente respaldaba a Tomás Angulo, tras su enfrentamiento con Magaly Medina.

Según la institución, dicho pronunciamiento fue emitido por un “pseudo” Consejo Directivo de Lima, encabezado por Manuel Roberto Silva Aguilar, quien se autoproclama decano. Además, aclararon que Angulo está inhabilitado y no puede ejercer como psicólogo.

“Negamos y rechazamos enfáticamente lo expresado por el Ps. Manuel Roberto Silva Aguilar, quien se presenta como “decano regional” de la pseudo directiva regional, atribuyéndose una representación en la región de Lima que no tienen. Sin embargo, ha suscrito y publicado un comunicado que, repetimos, rechazamos enfáticamente, por no ser manado de la autoridad competente”, expresa en parte de su documento.