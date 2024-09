Pamela López negó tener un romance con el empresario Luis Fernando Rodríguez, además, asegura que no es amiga de Nardha Velarde, quien la acusó de ser la ‘manzana de la discordia’ de su matrimonio.

“ No tengo ninguna relación con el señor Rodríguez, más que amical, si se podría llamar así. No hubo intención de conocernos. ¿Si creo que él se aprovechó de mi vulnerabilidad? No, pero quizá hubo un exceso de confianza, creo que fue el único error que se puede haber cometido. (Nardha) nunca fue mi amiga, llegó a mi vida por Lorena, la exesposa del ‘Coyote’ Rivera, quien nos presentó. Luego nos volvimos a ver en un cumpleaños y me doy cuenta de que solo tenían una relación de padres ”, sostuvo López en ‘América Hoy’.

Además, Pamela no descartó que alguien del entorno de Cueva haya filtrado a la prensa las imágenes donde se le ve bailando junto al empresario.

“ Sé que hay personas muy malintencionadas que han filtrado las imágenes distorsionadas y manipuladas a fin de desacreditarme. Sin embargo, tengo que seguir en mi lucha porque mi lucha es contra la violencia. Voy a llegar a dar con esas personas (que filtraron las imágenes) ”, manifestó.

Pamela López niega relación con Fernando Rodríguez

Pamela López sobre si busca cárcel para Christian Cueva: “Me gustaría que reciba terapia”

Pamela López se presentó en el programa Amor y Fuego luego de haber acusado públicamente a Christian Cueva de violencia familiar, incluyendo maltrato físico y psicológico.

Durante la conversación, Rodrigo González le preguntó a Pamela López si deseaba que Cueva fuera encarcelado por sus acciones, a lo que respondió que no, destacando que, como padre de sus hijos, preferiría que él recibiera terapia.

“No, es el padre de mis hijos, me gustaría que reciba terapia para que pueda mejorar su vínctulo como papá una vez que esté sano”, contestó López.

Sin embargo, el popular Peluchín insistió y le recordó que su abogada, Rosario Sasieta, había mencionado la posibilidad de una pena de 12 años de prisión para el futbolista.

