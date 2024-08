Jean Paul Santa María declaró para el programa ‘Todo se filtra’ y habló de la relación que mantiene Christian Domínguez y Karla Tarazona, quienes se separaron en 2016 luego de que el cumbiambero le fuera infiel a la conductora de TV con Isabel Acevedo.

Aunque el cantante no quiso opinar del nuevo romance de la expareja, reveló una confesión íntima que le hizo Christian Domínguez sobre la conductora de ‘Préndete’.

“Si a ellos les hace bien o mal, es un tema de ellos, ellos sabrán por qué están juntos como estás, se les ve juntos como papás, juntos trabajando, juntos dándose besitos”, sostuvo.

“ Nunca lo he dicho antes y ahora lo digo porque estoy en su canal. A mí Christian en algún momento me dijo que de todas las personas con las que él había estado, la persona que fue digamos la relación... no quiero cambiar sus palabras pero como que la mejor relación que había tenido era con Karla. Me lo dijo en algún momento, no te voy a decir cuánto, pero me lo dijo ”, concluyó Jean Paul Santa María.

Christian Domínguez destapó el “infielverso”, afirma Ethel Pozo

Los conductores de América Hoy se sumergieron este viernes en la historia detrás del conflicto entre Christian Cueva y Pamela López.

Tras analizar los eventos de meses anteriores, llegaron a la raíz de la controversia, señalando a Christian Domínguez como el posible origen del problema.

“La televisión no estaba preparada para que de Christian Domínguez, con Mary Moncada y Alexa Samamé, llegáramos hasta Melissa Klug. Ya prácticamente tienen todos el mismo ADN”, expresó Janet Barboza.

Luego continuó con: “Todo esto arranca con Christian Domínguez y sus ampays, mientras tenía una relación con Pamela Franco. Ahí aparece Pamela López, quien le encontró el Yape a Cueva con Pamela Franco”.

Ethel Pozo también se unió a esta conversación y afirmó que Christian Domínguez es el creador del “infielverso”.

“He leído, que Christian ha desatado el infielverso, te estoy diciendo lo que la gente dice. Todavía puede ser la Joven Sensación”, expresó entre risas Ethel.