En una conversación con la producción de ‘América Hoy’, Carlos Cacho desmintió a Pamela López, luego de que la vincularan sentimentalmente con Luis Fernando Rodríguez, conviviente de su amiga Nardha Velarde.

El maquillador reveló que tiene una fuerte amistad de años con Velarde y Rodríguez, por lo que le sorprendió la presunta infidelidad del empresario.

“En realidad, yo esto súper sorprendido y estoy muy triste porque Nardha y Luis Fernando con amigos míos, y son una pareja a la que quiero mucho. Son fantásticos, son chicos jóvenes, bellos. Tienen una hija hermosa”, expresó Cacho.

Asimismo, Carlos confiesa que no le cayó bien Pamela López cuando la conoció, además, dijo que la pareja fue a la fiesta de Marisol con la madre de los hijos de Cueva.

“ Me sorprende esa mujer que se meta en un matrimonio tan bello. Ella que está reclamando que se meten en su matrimonio con Cueva, mira lo que hace. En realidad, esa mujer es indefendible. No me cayó bien cuando la conocí y confirmo el sentimiento que tuve cuando la conocí en el cumpleaños de La Faraona, allá en Chiclayo ”, sostuvo.

“ Luis Fernando y Nardha fueron con ella al cumpleaños y ahí conocí a Pamela López. Me parece horrible lo que ha hecho. Estoy sumamente triste. No la quiero ni ver, de verdad ”, añadió.

Carlos Cacho y sus expresiones sobre Pamela López

Nuevo galán de Pamela López la elogia, pero descarta romance: No tengo ningún tipo de relación con la señora

Luis Fernando Rodríguez, quien sería el presunto saliente de Pamela López, compartió un video en el que elogia a la esposa de Christian Cueva, pero descarta alguna relación con ella.

“Debo y recalco que no he tenido, ni tengo, ningún tipo de relación con la señora López”, aseguró el empresario.

Asimismo, pidió a la opinión pública que no se ‘desvien’ de la denuncia que hizo López contra Cueva.

Por otro lado, dejó en claro que está separado de la madre de sus hijos, Nardha Velarde, además, de que con su ‘accionar malinterpretado’ ‘se ha empañado la noble causa, el esfuerzo y la sabiduría eterna’ de la madre de los hijos de Cueva.