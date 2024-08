Pamela Franco rompió su silencio y habló de su supuesto romance con Christian Cueva. La cantante reveló que mantiene una relación de “amigos” con el deportista nacional, pues ambos se siguen en redes sociales.

“ Somos amigos, nos seguimos en Instagram (…) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy con él o no, porque a las finales los medios especulan todo ”, sostuvo Franco en el programa ‘Todo se filtra’ este jueves.

El popular ‘Metiche’ le recordó a la cumbiambera que en una entrevista en ‘Mande quien mande’ afirmó que “nunca volvería” con Cueva al confesar que tuvo un amorío con el futbolista en el 2018, cuando él seguía casado con Pamela López.

“ (En ese momento) yo también estaba mal. Nadie se pone a pensar en mí. Yo no estaba bien emocionalmente. No sé lo que pase ahora en adelante ”, mencionó Franco.

Al oír su respuesta, el conductor le consultó a la intérprete nacional si conversa con Christian Cueva.

“ Tampoco puedo decir que no. Sí, sí hablo con él ”, expresó.

En cuanto a su ‘ampay’ con Cueva, donde ambos son captados besándose en una discoteca, Pamela respondió: “ No me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó ”.

Además, manifestó que siempre acepta todo lo que le invitan: “Yo no salgo. Trabajo todos los fines de semana. Todo mi público es super bueno, y por ahí les gusta invitarme. Yo me tomo una chelita”.