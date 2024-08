Pamela Franco habló con las cámaras de América Hoy, durante su visita al programa de Jazmín Pinedo para presentar su nueva canción junto a Yolanda Medina.

En la entrevista, la reportera del programa de Ethel Pozo le preguntó sobre la reciente controversia que involucra a Christian Cueva, luego de que su esposa, Pamela López, lo denunciara por violencia familiar, incluyendo maltrato físico y psicológico.

“¿Crees que él sea un maltratador de mujeres?”, le consultó la periodista.

“Tu pregunta es muy general. Si me preguntas si en el momento en que he tenido contacto con él se ha comportado mal conmigo, eso sí podría responder. Conmigo no ha pasado nada malo. No me gustaría opinar sobre ese tema. No he tenido ningún problema con él”, respondió Pamela Franco.

Pamela López sobre si busca cárcel para Christian Cueva: “me gustaría que reciba terapia”

Pamela López se presentó en el programa Amor y Fuego luego de haber acusado públicamente a Christian Cueva de violencia familiar, incluyendo maltrato físico y psicológico.

Durante la conversación, Rodrigo González le preguntó a Pamela López si deseaba que Cueva fuera encarcelado por sus acciones, a lo que respondió que no, destacando que, como padre de sus hijos, preferiría que él recibiera terapia.

“No, es el padre de mis hijos, me gustaría que reciba terapia para que pueda mejorar su vínctulo como papá una vez que esté sano”, contestó López.

Sin embargo, el popular Peluchín insistió y le recordó que su abogada, Rosario Sasieta, había mencionado la posibilidad de una pena de 12 años de prisión para el futbolista.