Leslie Shaw criticó a los artistas que solo hacen covers, entre ellos a Yahaira Plasencia.

“ De verdad los artistas que hacen covers no tienen mi respeto para nada porque eso es robar ”, expresó la cantante.

Cuando un periodista le consultó por Yahaira Plasencia no dudó en cuestionarla: “ ¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga un tema inédito que sea un éxito tendrá mi respeto, pero mientras hagan covers que ni me saluden ”, sostuvo.

Por otro lado, la rubia protagonizó una controversia cuando le reclamó a la cantante boliviana Elvia Abril por cantar su tema “Hay Niveles” cuando ambas se encontraban en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires.

“Te parece llegar a un acuerdo con mi abogado, él se apellida Rodríguez. Dame un teléfono para llegar a algo. Me comentó que se pusieron malcriados con ellos”, manifestó Leslie Shaw.