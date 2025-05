Sofía Franco decidió responderle a aquellos que la critican por mantener una relación cordial con su expareja y padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra, a quien denunció tiempo a atrás por presunta violencia física.

La exconductora de televisión fue consultada por las críticas de Magaly Meidna, quien cuestionó la actitud de la rubia con el exalcalde de La Molina.

“ Ya estoy curtida, tengo cuero de chancho ante las críticas ”, declaró Franco para Trome.

Asimismo, Sofía afirmó que está en otra etapa de su vida, enfocada en sanar emocionalmente.

“ Creo en la resiliencia, en voltear la página ”, añadió.

Sofía Franco asegura que Álvaro Paz de la Barra no quiere darle el divorcio: “Se rehúsa”

Sofía Franco dio una íntima entrevista para el bloque ‘Historias Verdaderas’ del programa ‘Estás en Todas’ donde habló de varios temas de su vida privada, como su situación actual de su matrimonio con Álvaro Paz de la Barra.

Según contó la exconductora de TV, conoció al exalcalde de La Molina en el estacionamiento de un centro comercial.

“No es que aposté por el amor, sino que cuando uno se casa piensa que es para siempre, sin embargo, la vida nos enseñó, nos ayudó a madurar”, sostuvo Franco.

Además, la rubia reveló que aún no se puede divorcia del también abogado porque se niega a firmar los papeles.

“El matrimonio no se pudo dar pero no nos hemos divorciado, falta esa parte pero él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación entonces por ahora no urge el papel”, concluyó.