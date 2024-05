Sofía Franco dio una íntima entrevista para el bloque ‘Historias Verdaderas’ del programa ‘Estás en Todas’ donde habló de varios temas de su vida privada, como su situación actual de su matrimonio con Álvaro Paz de la Barra.

Según contó la exconductora de TV, conoció al exalcalde de La Molina en el estacionamiento de un centro comercial.

“No es que aposté por el amor, sino que cuando uno se casa piensa que es para siempre, sin embargo, la vida nos enseñó, nos ayudó a madurar”, sostuvo Franco.

Además, la rubia reveló que aún no se puede divorcia del también abogado porque se niega a firmar los papeles.

“ El matrimonio no se pudo dar pero no nos hemos divorciado, falta esa parte pero él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación entonces por ahora no urge el papel ”, concluyó.

Sofía Franco cuenta como conoció a Álvaro

Sofía Franco recuerda su pelea con Silvia Cornejo: “Cometió una falta de respeto conmigo, no se la pude pasar”

Hace 10 años, Sofía Franco y Silvia Cornejo tuvieron una pelea en el programa ‘Al Aire’, cuando la conductora le consultó a su compañera sobre su proceso de divorcio.

“Yo creo que yo fui muy buena gente con Silvia Cornejo. Teníamos una amistad de reemplazos y nos reíamos en el trabajo muchísimo pero sí hubo una falta de respeto por parte de ella porque no aceptó una pregunta que me la pautearon a mí, yo no la formulé, no le gustó y cometió una falta de respeto conmigo, no se la pude pasar”, expresó Franco.

“Luego originó que exista esta pelea, ella la contó a su manera y yo la conté como fue. No tengo nada qué hablar con Silvia, ella tiene sus amistades, no somos del mismo círculo, no tenemos nada qué ver, cada una en su sitio”, añadió.

