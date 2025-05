Luego de que Leslie Shaw arremetiera contra Elvia Abril, a quien acusó de beneficiarse económicamente con su tema “Hay Niveles”, sin realizar el pago correspondiente por derechos de uso, Janet Barboza se pronunció al respecto.

Como se recuerda, la rubia expresó su indignación y advirtió que tomará medidas legales.

“Está ganando mucho dinero con mi tema, hace poco hizo sold out en su país, su popularidad ha subido con ‘Hay niveles’, que pague lo que corresponde”, indicó la cantante.

Por su lado, Barboza criticó a la cantante y dijo que su actitud podría jugarle en contra en el mundo de la música.

“ Por si acaso, ella no hizo sold out por el tema de Leslie, al César lo del César, has cometido un error que en algún momento te va a pasar la factura, se te van a cerrar puertas ”, manifestó.

“ Ya quisiera tener Leslie el éxito de Elvia, quien es conocida en varios países y su carrera es brillante, vende más de 10 mil cajas en sus conciertos, no minimicemos lo que no conocemos ”, añadió.

Además, la presentadora recordó que el folcklore tiene un arraigo en la región.

“ Supera a la cumbia, al rock y otros géneros ”, resaltó Janet.