Una balada compuesta por Tomás y Salvador Suárez-Vértiz es el nuevo lanzamiento que el menor de los hijos de Pedro Suárez-Vértiz tiene listo como su nuevo lanzamiento y el primero de este año 2025.

Se estrena el 13 de febrero, el día que el recordado Pedrito cumpliría años y en homenaje a su memoria y los mas lindos recuerdos sus dos hijos han compuesta esta emotiva balada que nos lleva a sumergirnos en una melodía intensa de guitarras rockeras y arreglos dulces.

“Fue mi hermano Salvador, quien un día como cualquiera me mostró una composición melódica en la guitarra y me dijo mira lo que he compuesto, si quieres tómalo o déjalo, me gustó mucho esa melodía y arpegios, le dije Salvador se acerca el primer aniversario de la muerte de papá y vamos a componer juntos una canción para él, pienso es uno de los detalles más bonitos”, refiere el joven músico quien a sus 20 años empezó el año pasado su recorrido en el mercado musical peruano.

Pedro Suárez-Vértiz dejó de existir el 28 de diciembre de 2023 y su legado sigue calando fuerte en la memoria de miles de peruanos y su hijo evidentemente no escapa a eso, “Tengo muy presente en espíritu a mi papá en todos lados, en todo momento, en todo tipo de situaciones buenas o malas. Es como si no se hubiera ido y estoy muy feliz de poder sentir su presencia en el momento de cantar y de tocar frente a la gente que lo quiere tanto”

“Prácticamente mis dos primeras canciones han sido dedicadas a mis padres y esto es para demostrarles el amor que le tengo a ambos, un agradecimiento para cada uno de ellos porque gracias a ellos soy quien soy, y me encuentro donde estoy”, señala Tomás.

“Presente” será lanzada el próximo viernes 13 de febrero el día del cumpleaños del recordado músico peruano, el tema estará disponible en todas las plataformas.

El tema será presentado en vivo en un concierto el mismo 13 de febrero en la sala Pedro de Osma con motivo de la celebración del cumpleaños de Pedro. Entradas en Joinnus.