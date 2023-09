Vanessa López utilizó sus redes sociales para denunciar nuevamente a Carlos ‘Tomate’ Barraza por haberse aparecido en su domicilio acompañado de policías para recoger a su pequeña hija.

Y es que la modelo señaló que la mañana de este sábado, el cantante acudió a su casa para recoger a la niña, pese a que habían tenido una previa conversación donde le explicaba que su hija aún no se había levantado.

“Me dijo correcto, es un tema que mi hija no quería levantarse a las 8 de la mañana y tenía que darle desayuno y alistarla para entregársela como siempre lo he hecho. Y esto es un maltrato psicológico para mi y mi hija, viniendo con policía, cuando yo nunca he prohibido que se la lleve” , comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, la joven madre de familia cuestionó a los distintos jefes del salsero, pues aseguró que no entienden cómo pueden contratar a una persona tan conflictiva.

“Como pueden tener a una persona tan problemática en la radio, en las discotecas... Es por eso que no lo quieren ni como relleno en ningún lado. El daño es para mi hija, no para mi (...) Mi vida discúlpame por haberte dado a ese tipo como padre y tengas que pasar por todo esto, solo porque tenías sueño” , finalizó.

