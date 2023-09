Magaly Medina sobre posible demanda de Aldo Miyashiro a Fiorella Retiz: “Esa es una amenaza”

Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Aldo Miyashiro, luego de que el actor dijera que tomará acciones legales contra su programa.

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, hicieron un resumen de las confesiones de Fiorella Retiz, quien reveló que recibió amenazas de una persona cercana al conductor de TV.

“Acá en este programa, quizás no lo ha escuchado bien, pero nadie le ha retribuido conductas delictivas, yo no. Acá una persona viene a acusar y si ella acusa es porque debe saber que eso está debidamente fundamentado porque sino así nomás tampoco te atreves a decir algo semejante. Tampoco no somos irresponsables de darle tribuna a alguien que no tenga cómo probarlo ”, expresó en un inicio la ‘Urraca’.

“ Él dice: ‘Yo quiero la paz, pero estoy analizando con mi abogado demanda’. Eso no es una velada amenaza contra Fiorella Retiz y mi programa por darle tribuna a ella. Él está amenazando ahorita, esa es una amenaza, es como decirle a Fiorella Retiz: ‘Cuidado que te puedo demandar’. Cuidado Aldo Miyashiro con las palabras que dices ”, añadió la periodista.