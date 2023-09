En la última edición de su programa, Aldo Miyashiro tomó la decisión de pronunciarse sobre las acusaciones formuladas por Fiorella Retiz, buscando aclarar cualquier malentendido y brindar su perspectiva sobre la situación.

Recordemos que Fiorella Retiz estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, donde sorprendió al confesar que viene siendo víctima de amenazas por parte del entorno de Aldo Miyashiro.

“Quiero hacer un llamado porque en mi vida amenazaría a alguien, no tendría por qué hacerlo, no es algo que me sería agradable. No lo he hecho en 47 años, por qué hacerlo ahora”, expresó Miyashiro.

Luego continuó con: “voy a mantenerme con tranquilidad, voy a ver mañana un poco lo que se ha dicho, hago un llamado a la tranquilidad, a la reflexión, porque esto no le hace bien a nadie, porque este odio que se está formando no le hace bien a nadie. Creo que es hora de parar, es un evento que ocurrió hace año y medio, sobre el cual yo no hablo hace muchísimo tiempo”.

Miyashiro también dejó en claro que, de no parar estas acusaciones, se tendrá que sentar con su abogado y tomar acciones legales.

“He tratado de ser muy respetuoso, nunca le falté el resto a nadie, nunca le eché la culpa a nadie, asumí toda la responsabilidad yo, pero obviamente no voy a permitir que se me atribuyan conductas delictivas (…) espero que esto pare y, si continúa, tendré que revisar con un abogado y tomar acciones legales contra los medios y las personas que intenten decir que soy una persona que ha cometido un delito”, comentó.