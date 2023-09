Ricardo Mendoza sorprendió al decidir confirmar que se encuentra conociendo a Mayra Goñi, luego que fueran ampayados besándose en un bar del distrito de Miraflores.

Y es que el comediante decidió romper su silencio en el canal de Youtube de “No somos TV”, junto a Cathy Sáenz, donde terminó por aclarar la relación que mantiene con la actriz peruana.

“Vamos hablar de Mayra... ¿Quieren saber de Mayra? Les voy a decir para que se acabe, yo salgo con Mayra, ya está, claro que salgo con Mayra, ¿Qué pasa con eso? No entiendo”, comenzó diciendo.

Sin embargo, para poner paños fríos a la situación, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ se animó a bromear con su productora. “Cathy, ‘qué pasa?, tampoco te pongas así por favor, igual vamos a seguir saliendo tú y yo, tranquila, no me has perdido”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR