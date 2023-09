Bryan Torres utilizó sus redes sociales para informar que su relación con Samahara Lobatón habría llegado a su fin, pese a que no reveló los motivos, ni mayores detalles.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el amigo de Jefferson Farfán señaló lo siguiente : “Breve y directo! No tengo más una relación con la señorita Samahara Lobatón” , escribió el líder de ‘Los de la Caliente’.

Pese a que la hija de Melissa Klug no se ha pronunciado al respecto, las reacciones de los cibernautas no se han hecho esperar y aseguran que podría tratarse de algún error cometido por la joven influencer. ¿Será cierto eso?

Recordemos que hace unos días, la misma Samahara Lobatón decidió encarar a su madre por haberse referido negativamente hacia Bryan Torres, al señalar que no eran muy compatibles porque “viene de otro mundo”, ya que el amigo de Jefferson Farfán trabajaría de noche y estaría acostumbrado a la vida nocturna.

“Creo que no somos muy distintos, solo que mi trabajo es de día y su trabajo es de noche, es un chico de la noche, pero yo lo entiendo, lo he acompañado, yo soy juergueraza, a mí me gusta”, manifestó Samahara en su momento.

TE PUEDE INTERESAR