En la última edición de América Hoy, Brunella Horna, Janet Barboza y Ethel Pozo, dieron su opinión sobre las declaraciones que dio Fiorella Retiz a Magaly Medina, donde asegura que individuos del círculo cercano de Aldo Miyashiro la habían amenazado, supuestamente como consecuencia de su revelación sobre un pasado romance.

“Yo pienso que no tiene que quedar ahí, en un programa, tiene que seguir la denuncia porque ella dice que tiene un audio y si eso fuera verdad, que continúe, que las investigaciones sigan. No solo es decir que me llamaron, no, con una denuncia y pruebas y todo en mano, que continúe”, expresó Buenella.

Ethel Pozo respaldó los comentarios de Brunella y pidió que las autoridades le otorguen garantías a Fiorella Retiz, pero también dijo que, de no ser ciertas estas acusaciones, Aldo Miyashiro debería de pensar en una denuncia por difamación.