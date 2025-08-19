El cantautor urbano dominicano Tommy Alva estrenó su nuevo sencillo “En tu Piel”, una propuesta fresca que marca su primer acercamiento al afrobeat y lo consolida como una de las voces emergentes con mayor proyección en el panorama latino.

La canción, escrita por el propio Tommy, combina sensibilidad, ritmo y autenticidad, mostrando una evolución sonora y una conexión más íntima con su público. “El afrobeat me permitió transmitir emociones reales, especialmente a los jóvenes, pero también a un público diverso. Sentí una conexión inmediata con el género”, señaló el artista.

El tema aborda el final de una relación y la sensación de desconocer a alguien que parecía familiar. “La forma en que alguien se va muchas veces lo dice todo… y a veces, eso es lo único que te queda”, reflexionó Tommy Alva sobre el mensaje central de la canción.

Producción y videoclip

“En tu Piel” fue producido por Ranz, con quien Tommy logró una conexión musical fluida. El videoclip, dirigido por Daniel Bello, fue grabado en la playa de Juan Dolio (República Dominicana), presentando imágenes visualmente impactantes que refuerzan la atmósfera melancólica y vibrante del sencillo.

Proyección internacional

Tras presentarse en La Parada Dominicana en Nueva York, Tommy Alva continúa afianzando su presencia internacional. El próximo 30 de agosto se presentará en el All Music Fest 4 en Lima, Perú, donde será telonero de Beele y Luar La L.

Con este estreno, Tommy reafirma su camino dentro de la música urbana, apostando por géneros en tendencia sin perder la esencia que lo caracteriza.