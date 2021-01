Hace unos días, a través de sus redes sociales, “Armonía 10” anunció que el próximo 10 de enero ofrecerá su primer concierto presencial después de varios meses de para a causa de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“¡Llegó el primer concierto presencial del año con todos los protocolos de bioseguridad autorizados por el gobierno!”, se lee en la primera línea del mensaje difundido en la cuenta oficial de Facebook de la agrupación de cumbia.

No podemos darnos el lujo de tener fiestas en un distrito golpeado por la COVID-19

El alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, indicó que el concierto anunciado por Armonía 10 todavía no cuenta con licencia para su realización y que, debido a la emergencia sanitaria establecida por el coronavirus, no se pueden permitir aglomeraciones de personas.

“Tenemos que evitar aglomeraciones, esto tiene un impacto negativo en los vecinos. Tienen derecho al trabajo, pero hay que generar los mecanismos necesarios. El alcalde no da los permisos, de eso se encarga el área de licencias, pero puedo decir que no podemos darnos el lujo de tener fiestas o convocatorias masivas, no podemos permitir eso en un distrito que ha sido tan golpeado por esta enfermedad”, sostuvo.

TONGO LOS RESPALDA

En redes sociales, la orquesta ha recibido criticas sobre su concierto en medio de la pandemia por COVID-19. Debido a esto, Tongo a querido respaldar a Armonía 10, asegurando que nadie sabe lo que pasa un músico en estos tiempos de coronavirus.

“Los músicos no somos extraterrestres, tenemos que comer, familia que alimentar. Encima no hemos recibido ayuda del gobierno, el hambre entonces obliga a ver la forma de trabajar”, reveló.

Luego continuó con: “entiendo que será con todas las medidas de seguridad, espero sea el reinicio de actividades para todos, tenemos que trabajar”.

