El cantante Toño Centella acusa a su esposa, Johana Rodríguez Bazán, de serle infiel con un menor de edad que canta en la orquesta Zaperoko y quien usa su reloj y cadena que se le perdieron de su casa.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él y eso me indigna. Por qué ha sido mala en regalar mis cosas, mi reloj. Se me perdieron de la nada y ella se lo ha dado a él”, dijo el intérprete de Mil pedazos en Magaly TV: La Firme.

¿Cómo lo habría conocido?

Según Centella, la mujer que le dio el sí habría conocido al adolescente de 17 años cuando invitaba a orquestas musicales para celebrar el cumpleaños de ella.

“En mi casa, donde celebrábamos los cumpleaños de Johana y ella me pedía orquestas. Yo de amor le complacía. Le traía a Cartagena, Michell Robles, N’Samble y también me pedía a Zaperoko. Pienso que aquí se conocieron. A ese muchacho le he mostrado mi casa. Me decía: ‘tío, cómo estás'. Me pidió prestado 500 soles y nunca me devolverá”, expresó.

Pérdida de sus pertenencias

Según Toño Centella, se le empezó a perder dinero y sus objetos de valor. Sospecha que su esposa se lo habría llevado para regalarle al menor de edad.

“Yo la amaba demasiado, creo que no merezco esto. El día que casé con ella juré fidelidad, amor y eso lo hice siempre”, lamenta el cantante.

