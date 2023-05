La Municipalidad de Socabaya en Arequipa promocionaba la presentación del cantante Tony Rosado junto a otros artistas para el próximo 20 de mayo, como parte de los festejos por el 228 Aniversario, pero el cantante desmintió su llegada a través de un video.

“Hola amigos de Socabaya, no te dejes estafar, no te dejes engañar, porque yo no tengo ningún contrato con la gente de Socabaya, menos con Palomo Eventos, ni con ningún promotor”, dice.

Promocionaban la presentación de Tony Rosado en Socabaya

Lo que el cantante de cumbia precisa es que el 20 de mayo tendrá una presentación en la región Arequipa, pero en el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí.

La comuna distrital eliminó las publicaciones de las redes sociales, pero quedaron las publicidades colocadas en las calles. La supuesta presentación se iba a realizar en el complejo deportivo 4 de Octubre.

Los otros artistas anunciados son Los Pukas, Toño Centella, XDinero, entre otros.