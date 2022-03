El pasado mes de noviembre, Tony Succar dio a conocer al mundo que había sido nominado por primera vez al Grammy gracias a su álbum “Live in Perú”. Desde entonces, se ha mostrado emocionado cada vez que lo recuerda, como ahora que ha recibido su medalla de nominado a los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el percusionista peruano sorprendió a todos sus seguidores al mostrar con emoción la medalla que recibió tras ser nominado en la categoría “Mejor álbum tropical latino”. Dicha distinción se lo dedicó a su hija recién nacida Emma.

“¡Me llego hoy! Medalla de nominación, mi primera, esto es muy especial. Thank you @recordingacademy #Grammys. Emma, mi inspiración, esto es para ti”, escribió Succar junto a su publicación.

“Me acaba de llegar algo súper chévere, estoy feliz. Mi primera nominación al Grammy, gracias por esta medalla, este reconocimiento significa muchísimo para mí, me motiva muchísimo... El 3 de abril en Las Vegas voy a gozar”, agregó el músico en un video, donde le coloca su medalla a su hija.

Como era de esperarse, la publicación de Tony Succar fue celebrada por sus colegas musicales. Erick Elera, Nesty, Renzo Schuller, incluso la cuenta oficial del Grammy comentaron el post del percusionista nacional.

Tony Succar se encuentra nominado en la categoría “Mejor álbum tropical latino”, donde competirá contra “Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, “En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

“Live in Perú” está compuesto por un total de 19 canciones, con una duración de 1 hora con 35 minutos. Entre sus temas destacan versiones de “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars, entre otros.

