Antonio Guillermo Succar Tayrako, más conocido como Tony Succar en el mundo de la música, estuvo en diario Correo para contar a todos los usuarios las novedades que tare su primer evento en Lima, luego de haber ganado dos Grammy Latino.

“Este es mi primer show oficial en el Perú, después de los Latin Grammy, y en realidad, es mi show debut, porque yo siempre he tocado solamente dos o tres veces, pero como parte de un festival, este, ahora, es mi show, mi orquesta, con todo mi repertorio”, comentó Succar.

LATIN GRAMMY

Como se recuerda, Tony Succar ganó dos preciados gramófonos en las categorías de “Productor del Año" y Mejor Álbum de Salsa.

“Mi disco fue completamente independiente, lo grabé en el garaje de mi casa, casi todo el disco y eso es lo interesante, que no necesitas más, solo tu tiempo y el respeto hacia la música con integridad y, al final, tu música llegará a los oídos correctos”, comentó el músico en exclusiva para diario Correo.

Tony Succar: El disco que ganó el Grammy lo grabé en la cochera de mi casa

EVENTO EN EL GRAN TEATRO NACIONAL

Tony Succar estará en el show con su banda conformada por Ángel Lopez, ex vocalista principal de Son By Four; Jean Rodríguez, nominado a 2 Grammys por Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo y Mejor Álbum de Música Urbana; Fernando Vargas, uno de los cantantes de “Unity Latin Tribute to Michael Jackson” y Maribel Díaz, vocalista en el tema “Más de mí” ganador de 2 de las 4 nominaciones al Grammy Latino.

Desde su primer proyecto, “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” (2015), Succar ha trabajado con reconocidos artistas latinos como Tito Nieves y Tito Nieves Jr., La India, Jon Secada, Michael Stuart, Kevin Ceballo, Obie Bermudez, Jean Rodríguez, entre otros. Y en su último álbum “Más de mí” (2019), mantiene la esencia del productor de juntar algunos de los personajes más grandes de la salsa.