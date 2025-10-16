El productor y percusionista peruano Tony Succar anunció la postergación de su concierto “Los Sueños Se Cumplen”, programado originalmente para el 13 de diciembre en el Estadio Nacional, debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La noticia fue comunicada por el artista a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por la decisión, pero aseguró que se trata de una pausa y no de una cancelación definitiva.

“No es una cancelación, es una pausa, para ofrecer el show que Perú se merece con toda el alma”, afirmó Succar.

El músico, ganador de dos premios Grammy, explicó que la decisión fue tomada junto a su equipo y la productora del evento tras varios días de evaluación.

“Créanme que ha sido una decisión muy difícil. Estuvimos hablando todos estos días tratando de ver qué hacer, pero viendo todo lo que está pasando en mi país, estamos muy conmovidos y preocupados”, agregó.

“Queremos ofrecer el show que el Perú merece”

Succar hizo referencia al reciente caso del grupo Armonía 10, cuyos integrantes fueron vistos usando chalecos antibalas durante una presentación, lo que calificó como “alarmante”.

“Saber que hay gente que vive con el miedo de simplemente salir a trabajar tranquilos es una locura”, señaló el artista, quien pidió unidad y esperanza frente al clima de violencia.

El productor reafirmó su compromiso con su público y expresó su deseo de que el país recupere pronto la calma.

“Todos tenemos que alzar la voz, unirnos y poner el hombro para que las cosas cambien por un mejor país para todos. Tengo mucha fe y esperanza de que las cosas van a mejorar”, subrayó.

Entradas y devoluciones

Succar aseguró que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha del concierto, la cual será anunciada próximamente. Además, quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a partir del 17 de octubre.

“Gracias por su cariño, su comprensión y por siempre estar ahí”, concluyó el artista.