El percusionista y productor musical, Tony Succar reflexionó sobre todo lo que vivió este año 2020 y acerca de las tantas lecciones que le dejó. Una de ellas es que desde ahora disfrutará al máximo de la vida.

Contó que este año lo inició con el mejor pie, con conciertos masivos exitosos hasta que llegó la pandemia y no pudo tocar más en vivo.

“Saludos, hoy es 31 de diciembre, para mí este año ha sido muy importante y me he dado cuenta de muchas cosas. Yo venía del 2019. Yo le puse como el mejor año de mi vida. Comencé el año emocionado, hice dos show en el Gran Teatro Nacional en Lima, fue espectacular totalmente lleno e hice mi último show en el Día Internacional de la salsa en Puerto Rico, eso fue en marzo y luego llegó la pandemia full, cerró todo y literalmente no toqué más... Este año 2020 ha sido tan difícil para tantas personas, me ha hecho reflexionar bastante”, señaló Tony Succar en la primera parte de su mensaje.

“Yo estos últimos años de mi vida he sacrificado demasiado porque mi carrera es mi pasión, es algo que amo, he abierto los ojos y veo que hay que vivir la vida ahora y gozar. Así que disfruten de su vida y nos vemos el 2021”, añadió el percusionista peruano.

El músico recordó que lo peor que le pasó este año fue cuando dio positivo al Covid-19, enfermedad que lo dejó bastante débil, sin embargo poco a poco pudo recuperarse. También recalcó que uno debe disfrutar la vida porque solo se vive una vez.