La conductora Tula Rodríguez sorprendió a los televidentes de “En boca de todos” al hablar sobre la posibilidad de crearse una cuenta en OnlyFans al igual que otras figuras del espectáculo que vienen teniendo éxito en esta plataforma, entre ellas Fátima Segovia y Xoana González.

Según consideró, ella ya no podría incursionar en esta plataforma para adultos debido a que, durante su juventud, ya mostró más de la cuenta mientras se desempeñaba como vedette.

“¿Para cuándo el mío? No, yo empecé al revés, paraba en hilos dentales y ahora ya me voy tapando porque ya no hay mucho que mostrarles”, señaló Tula entre risas.

Al escuchar su respuesta, Rafael Cardozo se animó a bromear con la conductora del magazine de América Televisión al señalar que hará una encuesta en sus redes sociales para animarla a abrir su OnlyFans.

En otro momento, Tula Rodríguez recordó la curiosa anécdota que vivió junto a su fallecido esposo, Javier Carmona. Esto ocurrió cuando ingresó junto a él a una mecánica para arreglar su vehículo, y en la pared del taller estaba pegado un póster de ella de sus épocas de ‘malcriada’.

