Tula Rodríguez se mostró indignada con Yahaira Plasencia, quien fue intervenida por la Policía cuando celebraba su fiesta de cumpleaños junto a amigos y familiares en medio de la emergencia nacional por el coronavirus.

“Compañero yo respeto su opinión, pero a mí lo que han hecho ellos me parece una vergüenza, no solo porque sean personajes públicos , como bien dice Maju a todos nos provoca salir, a todos nos provoca tomar un trago, pero enciérrate en tu casa”, dijo notoriamente fastidiada Tula.

La conductora de televisión enfatizó que Yahaira tiene la edad suficiente para saber diferenciar las cosas buenas y malas.

“Si a ti te da la gana de arriesgar a tu familia, hazlo tú, es una pena y vergüenza tener que ver a compañeros porque sí son compañeros, que encima están con otra gente. Has cumplido 27 años, eres una mujer grande, adulta y tienes que saber perfectamente lo que esta bien y está mal”, señaló en la edición del programa “En Boca de Todos”.

Tula Rodríguez recordó que ella perdió a su madre a causa del COVID-19. “Los que hemos perdido un familiar, sabemos lo que se siente realmente, y cuando te escucho decir en las imágenes decir que tienes la bendición de decir que tienes a tus padres saludables, yo no, yo tuve que perder a mi madre por esta situación, pero en mi caso fue porque yo trabajo, me entiendes porque no tengo otra opción, en tu caso no”, añadió.

La compañera de Maju Mantilla y Ricardo Rondón sostuvo que no hay nada que justifique la actitud de la salsera, ni de Pancho Rodríguez, quien también estuvo presente en la reunión.

“Pancho y todos los involucrado, en qué cerebro, dónde estamos, tenemos más de un año de restricción, y escuchó todos nos podemos equivocar, sí, pero en este caso estamos hablando de vidas, estamos en el pico de la segunda ola”, señaló.

“Les cuento a los que no han vivido esto, no hay camas, no hay oxígeno, los balones son impagables, hasta se tiene que escoger a quién salvar la vida. Esto es una vergüenza, tiene que haber una sanción laboral y en todo aspecto porque no se puede permitir. Todos los peruanos estamos en la obligación de quedarnos en casa, nos guste o no”, acotó.

