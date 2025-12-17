ULTRA Worldwide, una de las marcas de festivales de música electrónica más influyentes del mundo, confirmó oficialmente su regreso al país con ULTRA Perú 2026, evento que se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 en el Club Cultural Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

Esta edición marcará la cuarta realización consecutiva del festival en Perú, consolidando al país como una de las sedes más activas y sólidas dentro del circuito internacional de ULTRA.

Formato de un día con cuatro escenarios

ULTRA Perú 2026 apostará por un formato intensivo de un solo día, con más de 12 horas continuas de música electrónica y cuatro escenarios operando de manera simultánea.

Este esquema permitirá una curaduría precisa y una experiencia sin pausas, reuniendo a artistas de talla mundial, referentes del sonido electrónico global y propuestas que marcan tendencia en los principales festivales internacionales.

Producción de gran escala en Chorrillos

El Club Cultural Lima será acondicionado para albergar una producción de gran formato, con un despliegue audiovisual de alto impacto, sistemas de sonido de estándar internacional y una puesta en escena alineada con las principales ediciones de ULTRA alrededor del mundo.

La organización destacó que el recinto ofrecerá múltiples atmósferas, manteniendo una experiencia unificada para miles de asistentes durante toda la jornada.

Venta de entradas y beneficios con banco oficial

La venta de entradas para ULTRA Perú 2026 se iniciará el miércoles 17 de diciembre de 2025, a través de la app BOMBO, con precios desde S/ 274.

El festival contará con BBVA como banco oficial, que ofrecerá:

15 % de descuento pagando con tarjetas BBVA

pagando con tarjetas BBVA Hasta 6 cuotas sin intereses

Beneficio válido solo durante los primeros siete días de venta

ULTRA refuerza su vínculo con la escena peruana

Con presencia en los seis continentes, ULTRA Worldwide continúa posicionándose como la franquicia de festivales de música electrónica más internacional del planeta.

El retorno a Perú en 2026 reafirma el vínculo con una escena local en crecimiento y un público que vive la música electrónica como una experiencia colectiva.

La organización informó que las acreditaciones de prensa ya se encuentran disponibles y que el line-up será anunciado próximamente a través de los canales oficiales del festival.