Septeto Acarey presentó su nueva producción “Que suene la fiesta”, un tema en ritmo de cumbia creado en colaboración con la emblemática agrupación mexicana La Sonora Dinamita de Lucho Argain. La propuesta marca un encuentro entre dos estilos característicos de la región y refuerza el vínculo musical entre ambos países.

La agrupación peruana, liderada por Reynier Pérez, continúa ampliando su repertorio con apuestas que van más allá de sus reconocidas interpretaciones románticas y salseras. En esta ocasión, la cumbia se convierte en el vehículo para transmitir la energía de las celebraciones barriales, las reuniones familiares y la amistad, elementos que han inspirado la creación del tema.

Pérez destacó la importancia de esta colaboración y el respaldo recibido por parte del grupo mexicano.

“Estamos muy felices con esta colaboración y nos llena de orgullo que La Sonora Dinamita, un grupo de gran tradición y prestigio en el mercado musical, acepte trabajar con nosotros. Sin lugar a dudas, esto demuestra que vamos por buen camino y que seguimos entregando lo mejor a nuestro público”, señaló.

Con este lanzamiento, Septeto Acarey fortalece su presencia en el mercado latino y evidencia la versatilidad que caracteriza su propuesta artística. L