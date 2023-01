La actriz Úrsula Boza reveló lo duros momentos que tuvo que vivir durante su separación con Christopher Gianotti, de quien se encuentra separada desde el 2021. La pareja se casó en 2011 y han vivido más de una ruptura a lo largo de su relación.

“ Me dolió horrible, tuve depresión un año, estaba hecha basura, llegué a pesar 47 kilos ”, indicó. No obstante, tiempo después aprendió a disfrutar su soledad. “ Mi felicidad no depende de un hombre. Si estoy con Chris, mostro; y si no, pues mostro también ”, declaró en una entrevista a Trome.

Por otro lado, la actriz no descartó en retomar su relación con Gianotti, sin embargo, tiene una condición. “Quiero sentirme segura de dar ese paso... pero lo que tengo claro es que el ‘para siempre’ ya no existe en mi vida, ni tampoco ‘quiero morir a tu lado’ (...) La idea es trabajar en equipo, por nuestras hijas, a pesar de estar separados tres años y él haya tenido una relación”, afirmó.

Asimismo, comentó que si vuelve con el padre de sus hijas y no funciona, quedarán como ‘patas’, pues tienen una buena relación. “Estamos en eso. Venimos de algunas separaciones y, si volvemos, esperamos que sea habiendo construido algo sólido... pues si es lo mismo, qué aburrido. Y si no funciona, pues quedará que somos muy, muy patas, tenemos una relación paja”.

TE PUEDE INTERESAR