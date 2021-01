Miguel Herrán, actor de “La casa de papel”, no la pasa nada bien y en una de sus últimas publicaciones de Instagram comentó cómo ha sido su situación tras dar positivo al coronavirus (COVID-19).

“Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, señaló al inicio de su fuerte mensaje que va acompañado de imágenes en las que se le ve llorando.

La secuencia de imágenes muestra las emociones que vivió el actor. Al finalizar, indicó que ya se encontraba mejor y que quería compartir una reflexión.

Es así que Úrsula Corberó no pudo ocultar su preocupación por su amigo, con quien interpreta a una pareja en la popular serie de Netflix. “Ay bebé, pero ¿por qué lloras?”, comentó la actriz de 31 años a su amigo. De inmediato, varios seguidores respondieron el mensaje de la española.

Corberó, pareja del actor Chino Darín, se encuentra en Madrid (España), que ha sido afectada por la tormenta de nieve, y aún así en redes sociales comparte diferentes momentos en la ciudad, tal como un baile en la nieve.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler oficial de “The Head”, la nueva serie de Álvaro Morte luego de “La casa de papel”

Tráiler oficial de "The Head", la nueva serie de Álvaro Morte luego de "La casa de papel"