“Valentina Valiente”, la nueva apuesta de Latina en la ficción, presentó oficialmente a todo su elenco y anunció su estreno para marzo. Su protagonista, Mayra Goñi, manifestó su profunda gratitud por la oportunidad de interpretar un rol con el que se identifica.

“Yo también vengo de barrio y eso me enseñó valores, carácter y a nunca rendirme. Me siento profundamente agradecida por la confianza que han puesto en mí para contar esta historia, sé que detrás de cada proyecto hay muchas personas trabajando, soñando y apostando por lo mismo”, dijo la actriz quien tiene de pareja al mexicano Rodrigo Brand.

APUESTA. Eric Jurgensen, gerente general de Latina Televisión, aseguró que “Valentina Valiente” se constituye en una nueva oportunidad de producir ficción junto a Miguel Zuloaga, con quien estrenó varias telenovelas de éxito.

“Esta hermosa historia familiar es un reflejo de la lucha y perseverancia de todas las mujeres peruanas que enfrentan desafíos, obstáculos en su día a día durante toda su vida. Nuestra protagonista Valentina es una joven luchadora que ha dedicado su vida para sacar adelante a sus tres hermanos, a su abuela, y le toca momentos muy difíciles en la vida”, agrega.

En la telenovela, participan: Haydeé Cáceres, Roberto Moll, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Leandra Núñez, Gustavo Borjas, Brahian Labarthe, Pierina Carcelén, Pietro Sibille, Mara Minchán, Katia Condos, Mariel Ocampo, Alessa Wichtell y Flor Castillo.

Historia

Valentina es una joven luchadora y humilde, su vida dará un giro cuando descubra que es heredera de una fortuna.