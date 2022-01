La conductora de espectáculos, Valeria Piazza anunció con alegría que su novio Pierre Cateriano, por fin terminó su cuarentena y superó el Covid-19 que lo alejó por unos días de su prometida.

Así lo señaló Valeria Piazza en América Espectáculos, ella se mostró alegre y aliviada por dar esta noticia. Ella pasó un gran susto al creer que también se había infectado, pero todas las pruebas a las que se sometió fueron negativas.

“Les cuento que después de tantos días Pierre dio negativo, después de la prueba molecular. Este virus nos tiene locos a todos, ya le dieron de alta, finalmente ya lo puedo ver. Al fin, al fin después de todas las fiestas, también año nuevo (la pasé) aislada. Qué bueno que todo pasa, pero no solo pasa esto en nuestro país, sino que en todo el mundo está con lo mismo Estados Unidos también está con un gran número de contagios”, dijo con alegría Valeria.

Recordemos que Pierre Cateriano le pidió la mano a Valeria Piazza el año pasado. Así lo contó la propia conductora de espectáculos en noviembre del 2021 en ‘Estás en todas’.

“Estábamos ahí en un lugar espectacular y sacó una cajita y ahí fue cuando me pidió la mano, yo casi me muero porque no me lo esperaba para nada. Había planeado con el hotel para que nos reciban con champagne, con rosas con chococales... todo estaba planeadísimo y yo ni enterada”, comentó.

